ХАМАС заявило о боях с Израилем в лагерях беженцев на Западном берегу

Военное крыло палестинского движения ХАМАС 19 октября заявило о боях с войсками Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в лагере беженцев «Нур-Шамс» на Западном берегу реки Иордан.

Отмечается, что в военных действиях участвуют бригады «Аль-Кассам».

«Наши силы в лагере «Нур-Шамс», наряду с группировками сопротивления и военными формированиями, участвуют в ожесточенных столкновениях с сионистскими оккупационными войсками (израильской армией), которые окружают лагерь сегодня с утра», — говорится в заявлении крыла в Telegram-канале.

Согласно данным минздрава Палестины, в результате нападения израильских войск на лагерь беженцев в этот день погибли не менее пяти палестинцев.

В свою очередь, группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», боевого крыла ХАМАС, заявила об очередной ракетной атаке по Тель-Авиву. Боевики отметили, что нанесли удар в ответ на нападение на мирное население.

Ранее в этот день ЦАХАЛ отчиталась, что за минувшие сутки нанесла удары по сотням объектов ХАМАС. Среди них — пункты запуска противотанковых ракет, шахты террористических тоннелей, инфраструктура разведки и дополнительные командные центры.

Накануне экс-глава оборонного ведомства страны и генерал-лейтенант запаса армии Израиля Бени Ганц заявил, что конфликт с палестинским движением ХАМАС не закончится быстро, и Израилю предстоят еще месяцы напряженной борьбы.

Ситуация в регионе обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По данным на 18 октября с начала эскалации палестино-израильского конфликта со стороны Палестины погибли 3 478 человек, из них более 1,3 тыс. детей. Ранения получили еще 13 тыс. граждан страны. В этот же день в минздраве Палестины отдельно отметили, что в результате ракетного обстрела больницы «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа 17 октября погиб 471 человек. Потери среди израильтян на 17 октября составили 4,2 тыс. раненых и более 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.