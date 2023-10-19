Боевое крыло ХАМАС обстреляло ракетами израильский Сдерот
Боевое крыло палестинского движения ХАМАС 19 октября сообщило об обстреле израильского города Сдерот.
«Бригады «Аль-Кассам» обстреляли оккупированный город Сдерот ракетным обстрелом», — написала группировка в Telegram.
Также боевики подвергли обстрелам города Ашдод и Беэр-Шева и военную базу «Раим».
Ранее в этот день военное крыло ХАМАС заявило о боях с войсками Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в лагере беженцев «Нур-Шамс» на Западном берегу реки Иордан, а также об очередной ракетной атаке по Тель-Авиву.
19 октября ЦАХАЛ отчиталась, что за минувшие сутки нанесла удары по сотням объектов ХАМАС. Среди них были пункты запуска противотанковых ракет, шахты террористических тоннелей, инфраструктура разведки и дополнительные командные центры.
Днем ранее экс-глава оборонного ведомства страны и генерал-лейтенант запаса армии Израиля Бени Ганц заявил, что конфликт с движением ХАМАС не закончится быстро, и Израилю предстоят еще месяцы напряженной борьбы.
7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. 9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по анклаву.
По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4 229 человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибли более 3,5 тыс. человек и еще 12 тыс. получили ранения, сообщили палестинские медслужбы.
Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.