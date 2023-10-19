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Минздрав Газы заявил о прекращении работы 18 медицинских центров

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Фото: REUTERS/Mohammed Al-Masri
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В секторе Газа прекратили работу 18 медицинских центров в результате ударов Израиля и нехватки топлива. Об этом 19 октября сообщило министерство здравоохранения Газы в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По данным ведомства, Израиль нанес удары по 19 медицинским учреждениям анклава. В результате четыре больницы были вынуждены прекратить работу.

Также были закрыты 14 центров первичной медико-санитарной помощи из-за перебоев в поставке электроэнергии и дефицита топлива.

Ранее в этот день Минздрав Газы заявил, что число жертв со стороны Палестины в результате обострения конфликта с Израилем возросло до 3785 человек, включая 1524 ребенка, 1000 женщин и 120 пожилых людей.

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Со стороны Израиля, по последним данным, пострадали 4229 человек. По состоянию на 17 октября, в больницах оставались 344 человека. Состояние 82 из них оценивается как тяжелое, 194 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Число погибших с израильской стороны превышает 1,4 тыс.

17 октября в секторе Газа был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, погибл 471 человек, еще 314 получили ранения.

На следующий день радикальное палестинское движение ХАМАС заявило о прямой ответственности Израиля за обстрел больницы из-за доступности подходящих для этого военных средств только силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Помимо этого, палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофал заявил, что Палестина выступает за проведение международного расследования обстоятельств обстрела госпиталя.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ непричастна к удару по госпиталю. В армии заявили, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада». Сама организация опровергла свою вину в этом происшествии.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Позднее, 9 октября, израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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