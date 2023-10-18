ХАМАС указало на прямую ответственность Израиля за атаку на больницу в Газе

Прямую ответственность за обстрел больницы Аль-Ахли в секторе Газа несет Израиль, поскольку при ударе по медицинскому учреждению использовались военные средства, которые доступны только Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 18 октября заявило радикальное палестинское движение ХАМАС.

«[Израиль] несет прямую ответственность за эту ужасную расправу, которая была совершена в прямом эфире с применением американской огневой мощи, которой владеет только оккупация», — указано в заявлении движения в Telegram-канале.

ХАМАС призвало ООН и всë мировое сообщество «осудить отвратительное преступление, совершенное оккупационной армией» и остановить «жестокую агрессию и геноцид». Там отметили, что удары осуществляются по решению оккупационных лидеров в прямом эфире и во время их пресс-конференций, за которыми следят во всем мире.

Ранее, 18 октября, президент РФ Владимир Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой. Также он выразил надежду, что произошедшее станет сигналом к завершению конфликта.

Как отметил посол России в Израиле Анатолий Викторов, больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа уже подвергалась ракетным атакам несколько дней назад. Но таких чудовищных последствий не было.

Удар по госпиталю в секторе Газа был нанесен вечером 17 октября. По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибло и пострадало более 800 человек. В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не причастна к удару.

Утром 7 октября движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.