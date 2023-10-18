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Сунак отказался выступить с призывом к прекращению огня в секторе Газа

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в среду, 18 октября, отказался выступить с призывом к прекращению огня в секторе Газа и заявил, что у Израиля есть право на самооборону.

Он уточнил, что у еврейского государства также есть право защищать свой народ и действовать таким образом, чтобы гарантировать, что атаки ХАМАС больше не повторятся.

«И в отличие от ХАМАС израильтяне, включая президента [Ицхака Герцога], ясно дали понять, что их вооруженные силы будут действовать в соответствии с международным правом», — передает Sky News слова Сунака.

Телеканал подчеркнул, что данные заявления премьер-министра Великобритании прозвучали после того, как более 30 депутатов поддержали призывы к немедленному прекращению боевых действий между обеими сторонами с целью предотвратить дальнейшие жертвы среди гражданского населения.

17 октября в секторе Газа был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибло и пострадало более 800 человек. На следующий день, 18 октября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному объявлению гуманитарного прекращения огня на Ближнем Востоке, а также осудил удар по больнице.

14 октября министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что ХАМАС является самой большой угрозой для палестинского народа. Кроме того, он назвал исламистское движение причиной, по которой и Палестина, и Израиль несут потери.

Ранее в тот день телеканал Sky News сообщал, что министр обороны Великобритании Грант Шаппс назвал отказ радиовещательной корпорации Би-би-си от применения термина «террористы» к ХАМАС ситуацией «на грани позора».

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Движение ХАМАС 7 октября обстреляло Израиль и вторглось в приграничные районы на юге страны. Израильский министр обороны Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3,3 тыс. палестинцев, еще 13 тыс. человек пострадали. Среди израильтян 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы стремятся к возвращению границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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