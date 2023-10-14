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Глава британского МИДа назвал ХАМАС угрозой для народа Палестины

Глава британского МИДа Клеверли: ХАМАС является главной угрозой для Палестины
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Фото: REUTERS/Violeta Santos
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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли 14 октября заявил, что движение ХАМАС является самой большой угрозой для палестинского народа.

«Они (боевики ХАМАС. — Ред.) прячутся в больницах и школах, используя женщин и детей в качестве живого щита. Смерть любого гражданского лица — это трагедия. Палестинец или израильтянин — ХАМАС является причиной этой потери», — написал он на своей странице в X (бывш. Twitter).

Ранее в этот день телеканал Sky News сообщал, что министр обороны Великобритании Грант Шаппс назвал отказ радиовещательной корпорации «Би-би-си» от применения термина «террористы» к ХАМАС ситуацией «на грани позора».

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Движение ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся к возвращению границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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