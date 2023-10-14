Глава британского МИДа назвал ХАМАС угрозой для народа Палестины
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли 14 октября заявил, что движение ХАМАС является самой большой угрозой для палестинского народа.
«Они (боевики ХАМАС. — Ред.) прячутся в больницах и школах, используя женщин и детей в качестве живого щита. Смерть любого гражданского лица — это трагедия. Палестинец или израильтянин — ХАМАС является причиной этой потери», — написал он на своей странице в X (бывш. Twitter).
Ранее в этот день телеканал Sky News сообщал, что министр обороны Великобритании Грант Шаппс назвал отказ радиовещательной корпорации «Би-би-си» от применения термина «террористы» к ХАМАС ситуацией «на грани позора».
Движение ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».
По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения.
Палестинцы стремятся к возвращению границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.