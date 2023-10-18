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Генсек ООН призвал немедленно прекратить огонь на Ближнем Востоке

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Фото: TASS/EPA/ABIR SULTAN
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному объявлению гуманитарного прекращения огня на Ближнем Востоке. Об этом 18 октября он написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке, чтобы уменьшить огромные страдания людей», — говорится в комментарии Гутерриша на тему обострения палестино-израильского конфликта.

Он добавил, что в данный момент от этого решения зависит слишком много жизней, а также судьба целого региона.

Ранее в этот же день Гутерриш осудил произошедший накануне удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли и были ранены более 800 человек. В своем предыдущем заявлении генсек ООН также призывал обеспечить гуманитарное прекращение огня, чтобы обе стороны могли рассмотреть его слова и сократить страдания людей.

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Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян насчитывается 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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