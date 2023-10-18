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Число погибших в секторе Газа возросло до 3,3 тыс. человек

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Mohammed Talatene
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По последним данным, в ходе обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибло более 3,3 тыс. человек и еще 13 тыс. получили ранения, сообщает 18 октября Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.

Кроме того, по меньшей мере 61 палестинец был убит и более 1250 получили ранения на Западном берегу реки Иордан, уточняется в сообщении.

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Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта потери среди израильтян составили 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

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