Число погибших в секторе Газа возросло до 3,3 тыс. человек
По последним данным, в ходе обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибло более 3,3 тыс. человек и еще 13 тыс. получили ранения, сообщает 18 октября Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.
Кроме того, по меньшей мере 61 палестинец был убит и более 1250 получили ранения на Западном берегу реки Иордан, уточняется в сообщении.
Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
По последним данным, с начала обострения конфликта потери среди израильтян составили 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.