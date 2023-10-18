Реклама
Прямой эфир
Мир
Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады военного преступника Гунько
Мир
Минздрав Палестины сообщил о 471 погибшем в результате удара по больнице в Газе
Мир
Китай усилит координацию с РФ по линиям международных объединений
Происшествия
В Ростове-на-Дону загорелся склад на площади 500 кв. м
Мир
Более 1,3 тыс. детей погибли с начала конфликта в секторе Газа
Мир
Путин назвал безрезультатным наступление ВСУ на херсонском направлении
Мир
ХАМАС указало на прямую ответственность Израиля за атаку на больницу в Газе
Происшествия
Посетители популярного ресторана в Санкт-Петербурге пожаловались на отравления
Мир
МИД ФРГ заявил о гибели менее 10 граждан Германии в Израиле
Армия
ВС России отразили девять атак ВСУ на донецком направлении
Мир
В Берлине произошла вторая за день попытка нападения на синагогу
Мир
Экоактивистку Грету Тунберг оштрафовали за участие в акции протеста в Лондоне
Экономика
Стоимость нефти Brent превысила $92 впервые со 2 октября
Общество
Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» Google
Сюжет:

В Берлине произошла вторая за день попытка нападения на синагогу

0
Фото: REUTERS/Tobias Schlie
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Берлине произошла вторая за день попытка нападения на синагогу, нападавший задержан полицией. Об этом 18 октября сообщила берлинская полиция.

«Сегодня утром, около 3:45 [4:45 по мск] неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в сторону синагоги на Брунненштрассе в Митте и сбежали. Бутылки разбились о тротуар и погасли», — говорится в сообщении полиции, которое приводит «РИА Новости».

Тем временем, пока полиция изучала место происшествия, мужчина 30 лет доехал на синагоги электросамокате, выбросил его и бросился в сторону синагоги. Его задержали экстренные службы, находившиеся на месте. При этом во время задержания он выкрикивал экстремистские лозунги, добавили в полиции, комментируя второй инцидент.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал нападение на синагогу, заявив, что «антисемитизму нет места в Германии», а также выразил возмущение инцидентом.

«Хочу прямо сказать, что я возмущен. Лично меня возмущает то, что некоторые кричат ​​и делают», — заявил он во время визита в Египет, его слова приводит агентство Reuters.

Ранее в этот день в Берлине прошло несколько пропалестинских демонстраций после удара по больнице в секторе Газа в ночь на 18 октября. Жители города собрались на площади перед Бранденбургскими воротами, зажгли свечи и разложили флаг Палестины.

Бой без правил: в секторе Газа ракета попала в переполненную больницу
Как в мире отреагировали на трагедию, унесшую жизни сотен мирных граждан

17 октября по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. По информации министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибло и пострадало более 800 человек. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) непричастна к удару по госпиталю. Тогда же ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада». Позже военные Израиля объявили о подтверждении этой информации после проведения повторной проверки. Сам «Палестинский исламский джихад» опроверг свою вину в этом происшествии.

После инцидента в ряде стран начались массовые акции протеста. В Анкаре толпы митингующих перекрыли одну из трасс, а в Стамбуле демонстранты прошли маршем к генеральному консульству Израиля. Палестинским силам безопасности пришлось разгонять демонстрацию в Рамалле против атаки на госпиталь.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023