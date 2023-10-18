В Берлине произошла вторая за день попытка нападения на синагогу, нападавший задержан полицией. Об этом 18 октября сообщила берлинская полиция.

«Сегодня утром, около 3:45 [4:45 по мск] неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в сторону синагоги на Брунненштрассе в Митте и сбежали. Бутылки разбились о тротуар и погасли», — говорится в сообщении полиции, которое приводит «РИА Новости».

Тем временем, пока полиция изучала место происшествия, мужчина 30 лет доехал на синагоги электросамокате, выбросил его и бросился в сторону синагоги. Его задержали экстренные службы, находившиеся на месте. При этом во время задержания он выкрикивал экстремистские лозунги, добавили в полиции, комментируя второй инцидент.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал нападение на синагогу, заявив, что «антисемитизму нет места в Германии», а также выразил возмущение инцидентом.

«Хочу прямо сказать, что я возмущен. Лично меня возмущает то, что некоторые кричат ​​и делают», — заявил он во время визита в Египет, его слова приводит агентство Reuters.

Ранее в этот день в Берлине прошло несколько пропалестинских демонстраций после удара по больнице в секторе Газа в ночь на 18 октября. Жители города собрались на площади перед Бранденбургскими воротами, зажгли свечи и разложили флаг Палестины.

17 октября по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. По информации министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибло и пострадало более 800 человек. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) непричастна к удару по госпиталю. Тогда же ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада». Позже военные Израиля объявили о подтверждении этой информации после проведения повторной проверки. Сам «Палестинский исламский джихад» опроверг свою вину в этом происшествии.

После инцидента в ряде стран начались массовые акции протеста. В Анкаре толпы митингующих перекрыли одну из трасс, а в Стамбуле демонстранты прошли маршем к генеральному консульству Израиля. Палестинским силам безопасности пришлось разгонять демонстрацию в Рамалле против атаки на госпиталь.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.