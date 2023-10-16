Вашингтон заявил о попытках освободить заложников ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен 15 октября заявил, что Вашингтон сконцентрирован на освобождении находящихся у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа заложников.

В настоящий момент Блинкен находится с визитом в Каире, где у него состоялись встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и министром иностранных дел этой страны Самехом Шукри.

«Мы очень сильно сконцентрированы на вызволении заложников. Это еще одно из ужасных действий, совершенных ХАМАС. <…> Мы намерены вызволить наших граждан. Мы не будем говорить о дополнительных деталях», — приводит его слова телеканал Al Arabiya.

Накануне являющаяся боевым крылом движения ХАМАС группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» сообщила о гибели девяти заложников в результате израильских обстрелов. 13 октября боевое крыло движения ХАМАС «Изз эд-Дина аль-Кассама» заявило о 13 погибших заложниках, среди которых были иностранцы.

14 октября палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль сказал, что ни у израильской стороны, ни у Палестины на данный момент нет информации о заложниках, находящихся у ХАМАС. Он отметил, что в зоне конфликта сейчас работают Международный комитет Красного Креста (МККК) и представители Турции.

При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) указала, что более 120 гражданских лиц находятся в плену у боевиков ХАМАС.

В свою очередь, представитель Красного Креста заявил, что организация контактирует как с палестинским движением ХАМАС, так и с Израилем по вопросу обеспечения необходимыми лекарствами заложников, захваченных радикалами в ходе операции на израильской территории и переправленных в сектор Газа.

Телеканал Fox News 13 октября со ссылкой на Армию обороны Израиля сообщил, что израильские танковые и пехотные подразделения вошли на территорию сектора Газа для проведения локальных рейдов с целью найти пропавших без вести людей» и «уничтожения террористов».

11 октября глава отдела внешних связей ХАМАС Басем Наим допустил, что часть заложников, которые были захвачены во время нападения ХАМАС на Израиль, могла погибнуть в результате ответных ударов по сектору Газа.

До этого, 10 октября, глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение не будет вести ни с кем переговоры о захваченных израильских заложниках до окончания боевых действий.

Глава российского МИДа Сергей Лавров и его коллега из Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян 9 октября призвали немедленно прекратить боевые действия между ХАМАС и Израилем, отпустив заложников.

8 октября посольство Израиля в США сообщило о 100 похищенных боевиками ХАМАС израильтянах. Среди них были как военные, так и гражданские. На следующий день Египет выступил с инициативой о прекращении огня и обмене пленными между Израилем и Палестиной. Каир предложил обменять палестинских заключенных, в том числе женщин и детей, на заложников при условии, что те не являются призывниками или военнослужащими Израиля. Тогда же сообщалось, что Катар готов выступить посредником в срочном обмене пленными между ХАМАС и Израилем.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.