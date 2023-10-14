Красный Крест заявил о переговорах для доставки медикаментов заложникам в Газе

Красный Крест контактирует как с палестинским движением ХАМАС, так и с Израилем по вопросу обеспечения необходимыми лекарствами заложников, захваченных радикалами в ходе операции на израильской территории и переправленных в сектор Газа. Об этом 14 октября сообщил представитель Красного Креста телеканалу Al Arabiya.

«Мы ведем диалог с обеими сторонами о доставке медикаментов заложникам, которые удерживаются ХАМАС», — приводит его слова телеканал.

Ранее в этот день являющаяся боевым крылом движения ХАМАС группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» сообщила о гибели девяти заложников в результате израильских обстрелов. Накануне боевое крыло движения ХАМАС «Изз эд-Дина аль-Кассама» заявило о 13 погибших заложниках, среди которых были иностранцы.

14 октября палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль сказал, что ни у израильской стороны, ни у Палестины на данный момент нет информации о заложниках, находящихся у ХАМАС. Он отметил, что в зоне конфликта сейчас работают Международный комитет Красного Креста (МККК) и представители Турции.

При этом ЦАХАЛ указала, что более 120 гражданских лиц находятся в плену у боевиков ХАМАС.

Телеканал Fox News 13 октября со ссылкой на Армию обороны Израиля сообщил, что израильские танковые и пехотные подразделения вошли на территорию сектора Газа для проведения локальных рейдов с целью найти пропавших без вести людей» и «уничтожения террористов».

11 октября глава отдела внешних связей ХАМАС Басем Наим допустил, что часть заложников, которые были захвачены во время нападения ХАМАС на Израиль, могла погибнуть в результате ответных ударов по сектору Газа.

До этого, 10 октября, глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение не будет вести ни с кем переговоры о захваченных израильских заложниках до окончания боевых действий.

Глава российского МИДа Сергей Лавров и его коллега из Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян 9 октября призвали немедленно прекратить боевые действия между ХАМАС и Израилем, отпустив заложников.

8 октября посольство Израиля в США сообщило о 100 похищенных боевиками ХАМАС израильтянах. Среди них были как военные, так и гражданские. На следующий день Египет выступил с инициативой о прекращении огня и обмене пленными между Израилем и Палестиной. Каир предложил обменять палестинских заключенных, в том числе женщин и детей, на заложников при условии, что те не являются призывниками или военнослужащими Израиля. Тогда же сообщалось, что Катар готов выступить посредником в срочном обмене пленными между ХАМАС и Израилем.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о войне и начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения. При этом, по информации минздрава Палестины, только за прошедшие сутки в результате ударов Израиля по сектору Газа погибло более 400 человек, около 1,5 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.