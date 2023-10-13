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В ХАМАС сообщили о гибели 13 заложников при обстрелах в секторе Газа

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Фото: TASS/dpa/Abed Rahim Khatib
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Боевое крыло «Изз эд-Дина аль-Кассама» палестинского исламистского движения ХАМАС в пятницу, 13 октября, сообщило о гибели 13 заложников, в том числе иностранцев, при обстрелах сектора Газа.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения указано, что заложники погибли за последние сутки. Шестеро из них были убиты в Северной провинции и еще семь в провинции Газа в разных местах. Как утверждается, все они умерли в результате массированной израильской бомбардировки.

При этом ХАМАС называет заложников военнопленными. Гражданство погибших не указывается.

Накануне, 12 октября, глава отдела внешних связей ХАМАС Басем Наим допустил, что часть заложников, которые были захвачены во время нападения ХАМАС на Израиль, могла погибнуть в результате ответных ударов по сектору Газа.

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Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики движения ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге страны. В свою очередь, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. С другой стороны, число жертв атак израильских сил по сектору Газа возросло до 1537, ранения получили 6612 человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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