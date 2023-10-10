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Лидеры ХАМАС отказались от переговоров о заложниках до окончания боевых действий
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Лидеры ХАМАС отказались от переговоров о заложниках до окончания боевых действий

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Фото: TASS/EPA/MOHAMMED SABER
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Палестинское движение «ХАМАС» не будет вести ни с кем переговоры о захваченных израильских заложниках до окончания боевых действий. Об этом заявил во вторник, 10 октября, глава политбюро движения Исмаил Хания.

По его словам, ХАМАС оповестило об этом все заинтересованные в этом вопросе стороны.

«Мы сообщили всем сторонам, которые обращались к нам по поводу удерживаемых нами вражеских пленных, что это дело не будет начато до окончания боя», — сказал Хания, чье заявление приводит телеканал I24news.

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8 октября посольство Израиля в США сообщило о 100 похищенных боевиками ХАМАС израильтянах. Среди них были как военные, так и гражданские. На следующий день Египет выступил с инициативой о прекращении огня и обмене пленными между Израилем и Палестиной. Каир предложил обменять палестинских заключенных, в том числе женщин и детей, на заложников при условии, что те не являются призывниками или военнослужащими Израиля. Тогда же сообщалось, что Катар готов выступить посредником в срочном обмене пленными между ХАМАС и Израилем.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение «ХАМАС». В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, только за 9 октября армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа. Также стало известно, что ВМС Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС, расположенным в прибрежной зоне сектора Газа.

10 октября Армия обороны Израиля сообщила о гибели более 900 жителей Израиля в результате атак радикального палестинского движения «ХАМАС». В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.
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