В ХАМАС сообщили о гибели девяти пленных в результате атак Израиля
Являющаяся боевым крылом движения ХАМАС группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» сообщила в субботу, 14 октября, о гибели девяти заложников в результате израильских обстрелов.
Уточняется, что в числе погибших четверо были иностранными гражданами.
«Бригады аль-Кассама» сообщают об убийстве еще девяти военнопленных, в том числе четырех иностранцев, за последние 24 часа в результате израильских бомбардировок тех мест, где находились задержанные», — говорится в сообщении группировки в Telegram.
Других подробностей не приводится.
Накануне боевое крыло ХАМАС сообщило о нанесении ракетного удара по штабу Северного военного округа Израиля. По заявлению группировки, обстрел стал ответом на «перемещение и массовые убийства» палестинцев. В тот же день Армия обороны Израиля заявила, что ночью нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа, включая подземные террористические тоннели, военные комплексы, блокпосты и резиденции высокопоставленных боевиков.
Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по сектору Газа и объявил о начале операции «Железные мечи».
По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения.
Палестина пытается добиться создания на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа собственного суверенного государства в установленных в 1967 году границах со столицей в Иерусалиме. Израиль, в свою очередь, отказывается вернуться к данным границам и делить Иерусалим.