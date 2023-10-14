Посол Палестины в РФ заявил об отсутствии платформы для переговоров с Израилем

Платформа для переговоров Палестины и Израиля сейчас не просматривается. Об этом 14 октября заявил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

«О каких переговорах может быть речь? Сначала нужно остановить убийства, войну, помогать людям, а потом можно посмотреть, есть ли возможности», — сообщил он в разговоре с ТАСС в ответ на вопрос о возможности переговоров между сторонами конфликта.

Он также подчеркнул, что как у израильской стороны, так и у Палестины на данный момент нет информации о заложниках, находящихся у палестинского движения ХАМАС. Он отметил, что в зоне конфликта сейчас работают Международный комитет Красного Креста (МККК) и представители Турции.

Ранее в этот день Нофаль заявил, что население сектора Газа не планирует покидать территорию анклава. Он подчеркнул, что эта местность является родиной для палестинцев. Нофаль отметил также, что Израиль не пропускает гуманитарную помощь от Иордании, Египта, ОАЭ, Турции и Катара в сектор Газа. По его словам, сейчас люди находятся там без электричества и воды.

Тогда же Россия предложила Совету Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) призвать к немедленному перемирию и прекращению огня на Ближнем Востоке. В проекте российской резолюции призывали обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что Россия запросила от членов СБ ООН отреагировать на проект резолюции до 12:00 (19:00 мск) 14 октября. По его словам, часть членов СБ ООН положительно отреагировала на проект резолюции РФ, другие — сдержанно.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 октября сообщила, что Россия настоятельно призывает Израиль и Палестину прекратить боевые действия и перейти к переговорам. Она подчеркнула, что внешнеполитическое ведомство прорабатывает возможности эвакуации граждан России и стран СНГ из зоны конфликта.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС начало массированный ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Оно также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи», а в последующие дни израильская армия ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана, с которой также были зафиксированы атаки. Так, в ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По данным на 14 октября, число погибших палестинцев в результате ударов по сектору Газа достигло 2215 человек. Еще 8714 палестинцев, в том числе 2450 детей и 1536 женщин, получили ранения разной степени тяжести. Согласно последним данным, число погибших израильтян в результате ударов палестинской исламистской группировки ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, 3,3 тыс. получили ранения.