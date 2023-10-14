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Россия призвала членов СБ ООН отреагировать на проект резолюции до 14 октября

Небензя: РФ внесла в СБ ООН резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке
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Фото: Global Look Press/IMAGO/MARC JOHN
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подтвердил, что Россия внесла в Совет Безопасности (СБ) всемирной организации резолюцию с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке.

«То, что мы предлагаем, — это призвать к немедленному перемирию (на Ближнем Востоке. — Ред.), <...> необходимо начать переговоры», — сказал он по итогам закрытого заседания СБ ООН, созванного в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

При этом Небензя указал, что Россия запросила от членов СБ ООН отреагировать на проект резолюции до 12:00 (19:00 мск) 14 октября.

Как отметил постпред, часть членов СБ ООН положительно отреагировала на проект резолюции РФ, другие — сдержанно.

По его словам, Россия готова к посредничеству в конфликте на Ближнем Востоке.

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Ранее в этот день сообщалось, что Россия в проекте резолюции предложила СБ ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий. Кроме того, Россия осудила проявление насилия против гражданских лиц и акты терроризма, а также призвала конфликтующие стороны освободить заложников.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1,9 тыс., пострадало более 7,6 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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