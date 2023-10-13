МИД РФ призвал Израиль и Палестину перейти к переговорам

Россия настоятельно призывает Израиль и Палестину прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«К сожалению, ситуация развивается драматически. Еще раз настоятельно призываем Палестину и Израиль прекратить боевые действия и перейти к переговорам», — сказала она в беседе с журналом «Международная жизнь».

Кроме того, Захарова отметила, что внешнеполитическое ведомство прорабатывает возможности эвакуации граждан России и стран СНГ из зоны конфликта.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что необходимо думать о гражданском населении при разрешении конфликта между Израилем и Палестиной.

10 октября в ходе телефонных переговоров президент Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразили готовность содействовать возобновлению переговоров между Израилем и Палестиной.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.