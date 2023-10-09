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Главы МИД РФ и ОАЭ призвали немедленно прекратить бои между ХАМАС и Израилем

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его коллега из Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян призвали немедленно прекратить боевые действия между ХАМАС и Израилем, отпустив заложников. Об этом сообщается на сайте МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.

В беседе также отмечалась недопустимость атак среди гражданских лиц с обеих сторон.

«Подтверждена задача вывода из тупика процесса палестино-израильского урегулирования на основе решений ООН и при возрождении роли «квартета» международных посредников в составе ООН, России, США и ЕС», — говорится в сообщении ведомства.

Главы МИД также обсудили вопросы двусторонних отношений и работу в формате БРИКС в 2024 году с учетом присоединения к нему ОАЭ в качестве полноправного участника.

Лавров и ранее в этот день выступил с призывом прекратить бои между Израилем и ХАМАС. На встрече с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абульгейтом он подчеркнул, что «прекращение кровопролития, прекращение страдания гражданских лиц» необходимо. Кроме того, министр выразил уверенность в том, что Россия и все члены ЛАГ должны внести вклад в решение по прекращению кровопролития в Ближневосточном регионе.

Война не приходит одна: чем Израиль ответил ХАМАС и чего ждать дальше
Число жертв с обеих сторон уже исчисляется сотнями

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газ, боевики движения ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге страны.

В свою очередь, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадало. Число погибших палестинцев приближается к 700, пострадало более 2,7 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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