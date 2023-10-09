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Авиакомпания Red Wings возобновляет регулярное авиасообщение с Израилем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Российская авиакомпания Red Wings возобновляет регулярное авиасообщение с Израилем по маршрутам между городами РФ и тель-авивским аэропортом имени Бен-Гуриона. Об этом в понедельник, 9 октября, «Известиям» сообщили в пресс-службе перевозчика.

В частности, рейс WZ4311/WZ4312 (Сочи – Тель-Авив) отправился из Сочи 9 октября в 12:54. Рейсы WZ025/WZ026 (Жуковский – Минеральные Воды – Тель-Авив) и WZ4727/WZ4728 (Махачкала – Тель-Авив) будут отправлены с 11 октября, рейс
WZ015/WZ016 (Домодедово – Минеральные Воды – Тель-Авив) — с 12 октября.

В авиакомпании отметили, что в соответствии с рекомендациями государственного регулятора полеты по данным маршрутам осуществляются в дневное время, также пассажиры получают оперативную информацию о времени отправления воздушных судов.

При этом представители Red Wings подчеркнули, что выполнение программы полетов будет продолжено в интересах российских граждан и иных пассажиров, желающих вылететь из Израиля в Россию, независимо от уровня спроса на рейсы в Израиль. В авиакомпании также заявили, что она непрерывно отслеживает ситуацию с безопасностью авиасообщения, в дальнейшем оно может быть временно приостановлено в случае повышения рисков.

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Решение о временном сокращении авиасообщения между российскими аэропортами и воздушной гаванью Тель-Авива было принято компанией вечером 7 октября ввиду начала боевых действий в Израиле. В это же время Росавиация ввела временные ограничения на ночные рейсы из аэропортов России в Израиль в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в этой стране.

В воскресенье, 8 октября, представитель Red Wings сообщал об отмене ряда текущих рейсов или их переносе на понедельник с возможностью возврата или замены билетов для пассажиров.

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Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали. Кроме того, сообщалось, что многих людей похитили или взяли в плен боевики ХАМАС.

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