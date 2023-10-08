Росавиация временно ограничила ночные вылеты из РФ в Израиль

Росавиация ввела временные ограничения на ночные рейсы из аэропортов России в Израиль, о чем 7 октября сообщается на сайте ведомства.

«В связи с нестабильной военно-политической ситуацией в государстве Израиль с 03:00 мск 08.10.23 Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты из аэропортов РФ в аэропорты государства Израиль до особых распоряжений», — сказано в сообщении регулятора.

Также уточняется, что авиакомпании получили указания по соблюдению федеральных авиационных правил и предоставлению необходимых услуг пассажирам задержанных рейсов, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций.

Вечером 7 октября российская авиакомпания Red Wings заявила, что временно сократит авиасообщение между российскими аэропортами и воздушной гаванью Тель-Авива.

Ранее в этот день в аэропорту Сочи приземлился самолет из Тель-Авива — первый после начала в Израиле военных действий. Рейс A4-7026 отправился из Израиля в 11:50, а приземлился в РФ в 15:05. Среди прибывших пассажиров были как туристы, так и местные жители. Они рассказали «Известиям» об обстановке на территории страны.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа был нанесен ракетный удар по Израилю. По данным израильской Армии обороны (ЦАХАЛ), было выпущено более 2 тыс. снарядов. В то же время было совершено несколько вторжений на южную территорию страны. Ответственность за это взяло на себя движение ХАМАС.

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших израильтян увеличилось до 250, ранения получили более 1,5 тыс. человек. На территории всей страны введено особое положение, позволяющее военным Израиля свободно пользоваться необходимой гражданской инфраструктурой.

В связи с эскалацией вооруженного конфликта мировые авиакомпании массово отменяют или переносят рейсы в аэропорты Израиля. Так, например, французская авиакомпания Air France отменила полеты в Тель-Авив «до нового распоряжения».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.