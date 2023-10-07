Реклама
Прямой эфир
Мир
Министр обороны Израиля заявил о введении особого положения на территории всей страны
Происшествия
Силы ПВО сбили еще одну украинскую ракету С-200 над Крымом
Мир
Ynet сообщил о возвращении Израилем под контроль военной базы Реим
Мир
Байден поручил активизировать контакты из-за ситуации в Израиле
Мир
Количество погибших израильтян в результате атаки ХАМАС увеличилось до 250
Мир
Посол РФ в Израиле заявил о небывалом уровне эскалации на Ближнем Востоке
Мир
Экс-военный ВСУ указал на неприемлемость отказа от всего связанного с РФ
Мир
Французская авиакомпания Air France приостановила полеты в Тель-Авив
Общество
Хакеры передали правоохранителям Запорожской области данные об агентах СБУ
Мир
Экс-сотрудник правительства Израиля раскритиковал спецслужбы страны
Мир
Посол Палестины в РФ допустил начало религиозной войны в регионе
Мир
Стало известно о 150 погибших в результате атаки ХАМАС израильтянах
Мир
Глава Евросовета осудил атаки против населения Израиля
Спорт
Ферстаппен в третий раз подряд стал чемпионом «Формулы-1»
Сюжет:

Российская авиакомпания Red Wings временно сократит полеты между РФ и Израилем

0
Фото: Global Look Press/dpa/Ilia Yefimovich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Учитывая риски безопасности в рамках выполнения полетов в Израиль в сегодняшних условиях, авиакомпания Red Wings временно сократит авиасообщение между российскими аэропортами и воздушной гаванью Тель-Авива. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба авиакомпании.

«В настоящий момент времени ограничения касаются рейса авиакомпании Сочи – Тель-Авив WZ4311 (08.10.23, 05:30), по соображениям безопасности он переносится на более позднее время (не ранее 09:00 UTC/12:00 по местному времени). Переносится на более позднее время также обратный рейс Тель-Авив – Сочи WZ4312 (8 октября, 10:10)», ― сказано в сообщении.

Переменный Восток: Палестина и Израиль переживают очередную эскалацию
Сколько людей уже пострадало и может ли измениться ситуация в регионе

Ранее в этот день в аэропорту Сочи приземлился самолет из Тель-Авива — первый после начала в Израиле военных действий. Рейс A4-7026 отправился из Израиля в 11:50, а приземлился в РФ в 15:05. Среди прибывших пассажиров были как туристы, так и местные жители. Они рассказали «Известиям» об обстановке на территории страны.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа был нанесен ракетный удар по Израилю. По данным израильской Армии обороны (ЦАХАЛ), было выпущено более 2 тыс. снарядов. В то же время было совершено несколько вторжений на южную территорию страны. Ответственность за это взяло на себя движение ХАМАС.

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших израильтян увеличилось до 250, ранения получили более 1,5 тыс. человек. На территории всей страны введено особое положение, позволяющее военным Израиля свободно пользоваться необходимой гражданской инфраструктурой.

В связи с эскалацией вооруженного конфликта мировые авиакомпании массово отменяют или переносят рейсы в аэропорты Израиля. Так, например, французская авиакомпания Air France отменила полеты в Тель-Авив «до нового распоряжения».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023