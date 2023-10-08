Рейсы авиакомпании Red Wings из Сочи в Тель-Авив и обратно перенесены на 9 октября

Сегодняшний рейс Red Wings маршрутом Сочи — Тель-Авив не состоится, сообщил «Известия» представитель авиакомпании. В связи с нестабильной военно-политической ситуацией в Израиле, влекущей за собой прямые риски безопасности пассажиров, авиакомпанией принято решение о переносе на более позднее время или об отмене ряда рейсов в аэропорт Тель-Авив.

Переносятся с 8 на 9 октября рейсы WZ4311 (Сочи — Тель-Авив) — расчетное время вылета по местному времени 12:00;

WZ4312 (Тель-Авив — Сочи) — расчетное время вылета по местному времени 15:40.

Изначально указанный рейс должен был быть выполнен по расписанию в 5:30 по местному времени 8 октября. Накануне компания отложила его до 12 часов, а уже сейчас перенесла на завтра. Соответственно, обратный рейс из Тель-Авива перенесен на завтра.

Отменены транзитные рейсы WZ245 (Домодедово — Махачкала), WZ4727 (Махачкала — Тель-Авив), WZ4728 (Тель-Авив — Махачкала), WZ246 (Махачкала — Домодедово). Пассажиры рейсов WZ245 и WZ246 (маршрут Домодедово — Махачкала — Домодедово) будут перевезены рейсами WZ243 (Домодедово — Махачкала) 9 октября, расчетное время вылета — 12:05;

WZ246 (Махачкала — Домодедово) — 9 октября, расчетное время вылета — 16:00.

Пассажирам отмененных рейсов по выбору предоставляется возможность возврата билетов/замены рейса на вылет с более поздней датой.

Пассажиров в аэропортах вылета просят обращаться за помощью и дополнительной информацией к представителям авиакомпании.

7 октября Росавиация ввела временные ограничения на ночные рейсы из аэропортов России в Израиль. Тогда же Red Wings заявила, что временно сократит авиасообщение между российскими аэропортами и воздушной гаванью Тель-Авива.