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Мать пропавшего в Израиле рассказала о последнем разговоре с сыном

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Тала, мать пропавшего в Израиле Максима Харкина, рассказала, что в последний раз сын вышел на связь утром в субботу, 7 октября, и больше информации о его местонахождении не поступало.

Харкин был одним из гостей музыкального фестиваля Nature Party, который проводился возле израильского города Офаким на границе с сектором Газа. Посетители мероприятия стали первыми жертвами боевиков ХАМАС.

«Он там был с другом, они поехали на эту вечеринку. Позвонил, сказал, что выезжает оттуда по чуть-чуть. Это было в 7 часов утра. <...> И всё оборвалось. Я ему начала оставлять голосовые сообщения, <...> начала звонить, но он уже больше не выходил на связь», — рассказала женщина «Известиям» 9 октября.

По словам Талы, ее сын является гражданином Израиля, он служил в армии страны. От властей никакой информации о местонахождении Максима ей не поступало.

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7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Боевики ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге Израиля. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

По последним данным, в результате нападения в Израиле сотни погибших и пропавших без вести, число пострадавших превысило 2000.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС. Первый этап операции «Железные мечи» завершен.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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