Реклама
Прямой эфир
Общество
Аэропорт Внуково сообщил о технических сбоях в системе выдачи и приема багажа
Мир
Силы ЦАХАЛ поразили более 500 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада»
Мир
Spiegel сообщил о провале партии Шольца на выборах в Гессене
Армия
«Известия» показали удар миномета отряда «Барс-12» по позициям ВСУ
Мир
В Пенсильвании один человек погиб и восемь пострадали в результате стрельбы
Мир
WP рассказала о запросе Израиля у США пополнить запас ракет-перехватчиков
Культура
Разработчики игр из РФ смогут ежегодно получать 15 лицензий на запуск своих проектов в Китае
Армия
ВС РФ сорвали и отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении
Армия
Эксперт рассказал о причинах усилившихся атак ВФУ на купянском направлении
Мир
Умерла звезда фильма «Изгой» Атила Пасиани
Мир
Байдена раскритиковали за барбекю в Белом доме в день атак по Израилю
Общество
Лидер группы «Руки вверх!» Жуков рассказал о шоке из-за смерти клавишника Капырина
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Амурской области
Мир
Сын Трампа указал на американские автоматы M4 в руках палестинцев
Сюжет:

Экс-разведчик Риттер назвал увлечение Израиля ИИ причиной атак ХАМАС

Экс-разведчик США Риттер назвал ошибкой Израиля увлечение ИИ в борьбе с ХАМАС
0
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чем яснее становится ситуация с атакой ХАМАС на Израиль, тем больше возникает вопросов о том, как такое масштабное и сложное предприятие ускользнуло от внимания «хваленой израильской разведки», задается вопросом в колонке для Consortium News бывший американский морпех-разведчик, инспектор ООН по вооружениям в Ираке, колумнист Скотт Риттер.

«Истоки провала израильской разведки в связи с нападениями ХАМАС можно проследить до решения полагаться на искусственный интеллект вместо анализа, что был порожден еще более ранним провалом разведки во время Войны Судного дня 1973 года», — написал он в колонке от 8 октября.

Экс-разведчик считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который более трех десятилетий был олицетворением израильской безопасности, «купился на идею нормализации отношений с Саудовской Аравией как на ключевой компонент стратегической перестановки сил на Ближнем Востоке в сторону Израиля». Эта вера ослепила, лишив видения реальных угроз, исходящих из Газы.

Сектор Газа и ХАМАС в течение многих лет привлекали к себе пристальное внимание израильской разведки и служб безопасности, Израиль довел до совершенства использование человеческой разведки против их целей.

«Израиль разработал огромный потенциал искусственного интеллекта (ИИ), который затем использовал против ХАМАС в короткой, но смертоносной 11-дневной операции в 2021 году, получившем название «Страж стен». Подразделение 8200 разработало несколько уникальных алгоритмов, которые использовали огромные базы данных, полученные на основе многолетних необработанных разведданных, собранных из всевозможных источников информации», — сообщает Риттер.

Он поясняет, что израильская разведка смогла использовать искусственный интеллект не только для выбора целей, но и для предвидения их действий. Но роковой ошибкой Израиля было открытое хвастовство ролью ИИ в операции «Страж стен», считает Риттер. ХАМАС, по-видимому, смогло взять под контроль поток информации, собираемой Израилем.

«ХАМАС придерживалось тщательно продуманного плана обмана коммуникаций, поддерживая достаточный по количеству и качеству уровень, чтобы не быть обнаруженными ИИ и израильскими аналитиками», — уверен бывший морпех.

Резюмируя Риттер отмечает, что искусственный интеллект хорош ровно настолько, насколько хороши данные и алгоритмы, используемые для составления отчетов. Если человеческий компонент ИИ — те, кто программирует алгоритмы, — испорчен ошибочными аналитическими методологиями, то же самое произойдет и с продуктом ИИ.

Сонная причина: почему атака ХАМАС на Израиль была столь успешной
Какую тактику применили боевики, и из-за чего регулярная армия не смогла ей противостоять

8 октября обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус назвал нападение палестинского движения «ХАМАС» провалом разведки, на распутывание которого Израилю могут потребоваться годы. Он называет атаку ХАМАС 7 октября «израильским 11 сентября» (теракты в США 11 сентября 2001 года. — Ред.) и критикует Израиль за «странную слепоту», которая этому предшествовала.

В тот же день The Wall Street Journal сообщила, что Иран участвовал в подготовке нападения на Израиль в течение нескольких недель. Корпус стражей исламской революции, по информации издания, дал окончательное добро на проведение военной операции в прошлый понедельник в Бейруте.

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Вечером 8 октября армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, только за последние несколько часов они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Хануна — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023