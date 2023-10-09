Экс-разведчик Риттер назвал увлечение Израиля ИИ причиной атак ХАМАС

Чем яснее становится ситуация с атакой ХАМАС на Израиль, тем больше возникает вопросов о том, как такое масштабное и сложное предприятие ускользнуло от внимания «хваленой израильской разведки», задается вопросом в колонке для Consortium News бывший американский морпех-разведчик, инспектор ООН по вооружениям в Ираке, колумнист Скотт Риттер.

«Истоки провала израильской разведки в связи с нападениями ХАМАС можно проследить до решения полагаться на искусственный интеллект вместо анализа, что был порожден еще более ранним провалом разведки во время Войны Судного дня 1973 года», — написал он в колонке от 8 октября.

Экс-разведчик считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который более трех десятилетий был олицетворением израильской безопасности, «купился на идею нормализации отношений с Саудовской Аравией как на ключевой компонент стратегической перестановки сил на Ближнем Востоке в сторону Израиля». Эта вера ослепила, лишив видения реальных угроз, исходящих из Газы.

Сектор Газа и ХАМАС в течение многих лет привлекали к себе пристальное внимание израильской разведки и служб безопасности, Израиль довел до совершенства использование человеческой разведки против их целей.

«Израиль разработал огромный потенциал искусственного интеллекта (ИИ), который затем использовал против ХАМАС в короткой, но смертоносной 11-дневной операции в 2021 году, получившем название «Страж стен». Подразделение 8200 разработало несколько уникальных алгоритмов, которые использовали огромные базы данных, полученные на основе многолетних необработанных разведданных, собранных из всевозможных источников информации», — сообщает Риттер.

Он поясняет, что израильская разведка смогла использовать искусственный интеллект не только для выбора целей, но и для предвидения их действий. Но роковой ошибкой Израиля было открытое хвастовство ролью ИИ в операции «Страж стен», считает Риттер. ХАМАС, по-видимому, смогло взять под контроль поток информации, собираемой Израилем.

«ХАМАС придерживалось тщательно продуманного плана обмана коммуникаций, поддерживая достаточный по количеству и качеству уровень, чтобы не быть обнаруженными ИИ и израильскими аналитиками», — уверен бывший морпех.

Резюмируя Риттер отмечает, что искусственный интеллект хорош ровно настолько, насколько хороши данные и алгоритмы, используемые для составления отчетов. Если человеческий компонент ИИ — те, кто программирует алгоритмы, — испорчен ошибочными аналитическими методологиями, то же самое произойдет и с продуктом ИИ.

8 октября обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус назвал нападение палестинского движения «ХАМАС» провалом разведки, на распутывание которого Израилю могут потребоваться годы. Он называет атаку ХАМАС 7 октября «израильским 11 сентября» (теракты в США 11 сентября 2001 года. — Ред.) и критикует Израиль за «странную слепоту», которая этому предшествовала.

В тот же день The Wall Street Journal сообщила, что Иран участвовал в подготовке нападения на Израиль в течение нескольких недель. Корпус стражей исламской революции, по информации издания, дал окончательное добро на проведение военной операции в прошлый понедельник в Бейруте.

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Вечером 8 октября армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, только за последние несколько часов они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Хануна — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.