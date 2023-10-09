Обозреватель WP указал на ошибку израильской разведки перед атакой ХАМАС

Нападение палестинского движения ХАМАС — это провал разведки, на распутывание которого Израилю могут потребоваться годы, пишет 8 октября обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. Он называет атаку ХАМАС 7 октября «израильским 11 сентября» (теракты в США 11 сентября 2001 года. — Ред.) и критикует Израиль за «странную слепоту», которая этому предшествовала.

«Настоящие провалы разведки происходят не просто из-за недостатка информации, но из-за неспособности ее понять. Израильтянам была известна ненависть, которая оживила ХАМАС и его сторонников в Иране. Они этого не оценили, как и креативности и компетентности своих противников», — пишет он в статье.

Игнатиус сравнивает беспечность израильтян, которые буквально не считали возможной организованную агрессию ХАМАС, с американцами, которые никогда не предполагали, что мусульманские фундаменталисты террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ. — Ред.) дойдут до того, чтобы направлять самолеты на здания.

«Израильтяне, очевидно, не поверили в способность своего противника действовать одновременно в воздухе, на море и на суше. И они, конечно, не оценили способность ХАМАС и его союзников хранить секреты», — считает автор.

Игнатиус напомнил, что Израиль 2023 года — внутренне раздираемая противоречиями страна. Внутриполитические распри не уступали творящемуся на улицах хаосу, где люди протестовали против попытки премьер-министра Биньямина Нетаньяху изменить то, что они считали фундаментальной сутью государства. Автор уверен, что внутренние проблемы Израиля последних месяцев могли заставить ХАМАС и его сторонников в Тегеране поверить в то, что страна слаба и уязвима.

По его словам, Моссад и другие агентства на протяжении поколений жили за счет своей мифической ауры суперлюдей. Но иногда «крутые парни не видят опасностей, которые очевидны просто осторожным людям», отметил обозреватель.

Журналист делает вывод, что иранцы и их союзники из ХАМАС играют в более сложную игру, чем могут себе представить некоторые израильтяне. А провалы разведки начинаются с чрезмерной самоуверенности.

8 октября The Wall Street Journal сообщила, что Иран участвовал в подготовке нападения на Израиль в течение нескольких недель. Корпус стражей исламской революции, по информации издания, дал окончательное добро на проведение военной операции в прошлый понедельник в Бейруте.

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Вечером 8 октября армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, только за последние несколько часов они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Хануна — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.