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В МИД РФ назвали ситуацию в Косово следствием политики властей края

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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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Вооруженный налет на Баньский монастырь Сербской православной церкви в Северном Косово является прямым следствием политики премьера самопровозглашенной республики Альбина Курти, направленной на зачистку региона от сербов. Об этом 25 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Его (Курти. — Ред.) попытки вызвать через нагнетание обстановки дополнительное давление западников на руководство Сербии, чтобы заставить Белград признать независимость Косово, — постоянная игра с огнем, которая, как видим, обходится слишком дорого и подводит к опасной грани весь Балканский регион», — подчеркивает Захарова.

По ее словам, новый виток обострения ситуации спровоцировал риск возобновления этнических чисток косовоалбанскими радикалами против сербов. Захарова отметила, что полиция, находящаяся на севере края, занимается только запугиванием граждан.

«Положение отягощается запретом на ввоз товаров из Центральной Сербии, из-за которого северные муниципалитеты уже несколько месяцев находятся на краю гуманитарной катастрофы», — рассказала она.

Дипломат подытожила, что ситуация может нормализоваться только при выполнении договоренностей Совета Безопасности ООН прежде всего в части формирования в крае Сообщества сербских муниципалитетов.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее в этот день сообщил, что Москва обеспокоена ситуацией на севере Косово и Метохии и следит за ее развитием.

Накануне портал RTS сообщил, что неизвестные вооруженные люди проникли в Баньский монастырь Сербской православной церкви, находящийся недалеко от Звечана и Косовской Митровицы в Северном Косово, на бронетехнике и разрушили запертые ворота. Полиция ликвидировала одного из ворвавшихся в монастырь. Позднее правоохранители ликвидировали еще двух нападавших, помимо этого, четверо подозреваемых задержаны.

Днем 24 сентября контингент НАТО в Косово (KFOR) заявил о готовности принять участие в операции косовской полиции на севере края. В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия никогда не признает независимость Косово. Он добавил, что в ходе операции косовской полиции были убиты три серба.

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Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось 26 мая, когда полиция окружила объекты в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич с целью захвата под предлогом оказания помощи избранным мэрам. Сербы вышли на защиту зданий, в результате более 50 человек пострадало.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе РФ.

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