Инцидент, произошедший на севере Косово и Метохии, всецело демонстрирует лицемерие международного сообщества, оказывающего поддержку террора против сербов. Об этом 24 сентября сообщил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в социальной сети X (бывший Twitter).

«Я полностью поддерживаю президента [Сербии] Александра Вучича и руководство Сербии во взвешенном и правильном управлении этой кризисной ситуацией в Косово и Метохии. Все эти события показывают лицемерие международного сообщества, которое поддерживает попытки [премьер-министра непризнанного Косово] Альбина Курти обвинить сербов и Сербию в ситуации в Косово и Метохии», ― написал Додик.

Также президент Республики Сербской отметил, что поддерживает сербский народ в Косово и Метохии, которому пришлось столкнуться с террором.

«Я поддерживаю наш народ в Косово и Метохии, который страдает от ужасного террора, и знаю, что трудно оставаться хладнокровным и спокойным, но сейчас это необходимо», ― заявил он.

Ранее в этот день портал RTS сообщил, что неизвестные вооруженные люди проникли в Баньский монастырь Сербской православной церкви, находящийся недалеко от Звечана и Косовской Митровицы в Северном Косово.

Вооруженные люди въехали на территорию обители на бронетехнике и разрушили запертые ворота монастыря. Полиция ликвидировала одного из ворвавшихся в монастырь. В ведомстве отметили, что нападавшие используют различные частные помещения и объекты, в том числе на территории монастыря, для передвижения, укрытия и занятия позиций для стрельбы по полицейским подразделениям косовской полиции.

Впоследствии стало известно, что полиция самопровозглашенной Республики Косово в ходе операции ликвидировала еще двух нападавших. По данным СМИ, четверо подозреваемых были задержаны в районе села Рударе, у них были обнаружены средства связи, которые, как утверждается, указывают на принадлежность задержанных к «преступным группировкам».

Днем 24 сентября контингент НАТО в Косово (KFOR) заявил о готовности принять участие в операции косовской полиции на севере края. В своем сообщении они подчеркнули, что их войска присутствуют в этом районе и готовы реагировать в случае необходимости. Президент Сербии Александр Вучич в этот же день заявил, что Сербия никогда не признает независимость Косово, несмотря на любое давление. Также он указал, что в ходе операции косовской полиции были убиты три серба, двое — из снайперского оружия.

Новый виток обострения конфликта между Сербией и Косово начался 26 мая, когда правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич с целью захвата под предлогом оказания помощи избранным мэрам. Сербы вышли на защиту зданий, в результате пострадало свыше 50 человек.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.