Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита Россия – Африка. Главное

29 июля в Санкт-Петербурге завершился второй саммит Россия – Африка. Вечером этого дня в Голубом зале Константиновского дворца президент РФ Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам российско-африканского форума. «Известия» собрали главные тезисы российского лидера.

Колоссальный задел советского времени

Первый блок вопросов затрагивал возможности и перспективы сотрудничества РФ и стран Африки. Путин напомнил всем о «колоссальном заделе советского времени», на базе которого сейчас возможно развивать широкий спектр взаимодействий с континентом, хотя тогда нередко упрекали руководство страны в напрасных тратах, а африканскую сторону — в безответном принятии предоставляемой помощи.

Теперь, по словам президента РФ, всё иначе, Африка больше «не просит подачек».

«Многие говорили: мы не пришли чего-то просить. И это правда. Не было ни одной просьбы — дайте нам то, дайте нам это. Все стараются найти взаимоприемлемые для обеих сторон интересные проекты», — сказал Путин.

Еще одной особенностью современных стран Африки Путин назвал стремление к развитию отраслей и производств, так как на континенте, несмотря на огромный потенциал, немало сложностей. К примеру, 600 млн жителей не имеют доступа к электроэнергии.

Поэтому заинтересованность у африканской стороны не просто в зерне или ресурсах, но в развитии отраслей, техники, предприятий. Среди приоритетных сфер их интересов глава государства назвал безопасность, сельское хозяйство, атомную энергетику, космическую отрасль.

«Конечно, там, где можно, будем поддерживать и гуманитарную помощь оказывать», — пообещал он.

Страны Африки уже активно работают с Россией в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), закупают оружие, учатся военному делу, добавил президент.

«В том числе в сфере ВТС. Они не боятся какого-то давления извне, работают и оружие закупают. Они учатся у нас, это тоже хороший задел на будущее. Я имею в виду, что люди военных профессий, возвращаясь к себе, сохраняют связи, контакты, уровень доверия определенный, их умение работать, воевать на нашей технике», — сообщил Путин.

Российское зерно для Африки

Обсуждая вопрос продовольственной безопасности и поставок зерна в беднейшие страны континента российский лидер заметил, что бесплатные поставки зерна из РФ начнутся «не прямо завтра».

«Мы сказали, что в эти беднейшие страны мы готовы начать поставку зерна бесплатно, из гуманитарных соображений. 25–50 тыс. т мы начнем поставлять в течение 3–4 месяцев», — констатировал он.

Путин в очередной раз напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш называл главным мотивом организации зерновой сделки именно то, что продовольствие будет направлено в беднейшие страны Африки, чтобы гарантированно избавить их население от голода. Однако, на самом деле из всего вывезенного зерна только около 3% пошло в беднейшие страны.

Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Запад не был заинтересован в поставках зерна беднейшим странам и лишь прикрывался ими, чтобы дать заработать трейдерам.

«Но это вдвойне аморально. А кто получил деньги основные от поставок украинского зерна? Кто? Крупные компании-трейдеры. Они наварились как следует, потому что брали со скидкой, покупали. А продавали по более-менее нормальной цене в благополучные страны. Причем здесь интересы голодающих народов? Да нет ничего общего», — высказался Путин.

Украина и идентичность на основе неонацизма

Неэффективная экономическая политика стран Запада способствовала также разрастанию и обострению проблем на мировых рынках, уверен президент РФ. В этом корень проблем, а не в специальной военной операции (СВО).

«При чем здесь Россия и наша специальная военная операция? Да ни при чем. Правда, нужно признать, что это было толчком для нарастания этих проблем, но корень проблем не здесь. Корень проблем — в их ошибках, ошибках экономической политики, которые на протяжении десятилетий они повторяли раз за разом, исходя, как правило, из каких-то конъюнктурных внутриполитических соображений», — пояснил глава государства.

Он также указал, что странам Запада выгодны поиски Украиной своей идентичности через неонацизм: потенциальные противники России используют Украину как инструмент борьбы с ней и готовы идти на какие угодно меры, в том числе оправдывать нацизм и использовать неонацистов против РФ. Об этом Путину своим вопросом про переименование памятника «Родина-мать» в Киеве на «Украину-мать» напомнил корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

«Украина — независимое государство с 1991 года, и это естественно, что она ищет свою идентичность. Но почему свою идентичность должна искать на основе неонацизма? Почему идентичность современной Украины должна быть связана с пособниками Гитлера, такими как Бандера и Шухевич?» — задался вопросом президент.

Он выразил недоумение тем, что люди, которые уничтожили 1,5 млн евреев, русских, поляков могут быть базой, на которой должна строиться идентичность современной независимой Украины.

«Меня поражает глупость тех людей, которые это делают», — признался российский президент.

Путин высказался также о попытках НАТО под прикрытием Украины вступить в противостояние с Россией. Он заверил, что РФ готова к любому сценарию, в том числе негативному, но, уверен, что никто никаких столкновений не хочет.

Новая тактика ВСУ в зоне спецоперации

На вопрос о ситуации в зоне спецоперации Путин ответил, что была выявлена новая тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они стали избегать использования военной техники в связи с ее значительными потерями.

«Сейчас есть некоторые изменения. В чем они заключаются? [ВСУ] подвозят на передний край на бронетехнике людей, выбрасывают, и эта техника сразу исчезает», — сказал он журналистам.

Президент уточнил, что с 4 июня Киев лишился 415 танков. При этом всего удалось уничтожить более 1,3 тысячи бронемашин разного класса, две трети из них — западного производства.

Упомянув некоторые пункты африканской мирной инициативы по Украине, Путин заверил, что они и так реализуются, включая обмен пленными.

«Сама инициатива, она, как любая мирная инициатива, хороша тем, что направлена на поиск мирного решения конфликта. Есть вещи, которые после нашей встречи в Петербурге 1,5 месяца назад — эти положения, пункты этой мирной инициативы, — они реализуются. Тем не менее, в этих инициативах 10 пунктов всего. Один из этих пунктов — обмен пленными, удерживаемыми лицами, решение вопросов семейного, гуманитарного характера, связанного с детьми», — сказал он.

При этом, по словам президента, некоторые пункты остаются труднореализуемыми, например, прекращение огня.

«Но есть вещи, которые труднореализуемые или нереализуемые. Ну, например, там один из пунктов — прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают», — отметил российский лидер.

России — нужнее: о саммитах G20 и БРИКС

Под конец пресс-конференции президенту задали несколько вопросов о нем и его участии в международных форумах. Комментируя отсутствие на саммите БРИКС Путин заявил, что находится в контакте со всеми главами государств — участников организации.

«Я в контакте со всеми коллегами. И с председателем Китайской Народной Республики, и с премьер-министром Индии, и вот только что встречались с президентом ЮАР. Я не думаю, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание здесь, в России, сейчас», — ответил он.

Кроме того, российский президент еще не решил, будет ли очно участвовать на саммите G20 в Индии.

Когда Путина спросили, как ему удается справляться с таким насыщенным графиком работы, он ответил, что всё дело в генетике.

«Это биология. От предков все достается. Нормально всё получается, слава Богу, пока. Удастся ли отдохнуть, я пока не знаю. Не планирую особенно, не планирую. Но, конечно, такой интенсивности, надеюсь, в ближайшее время не будет. Конечно, вчера мы поздно закончили», — поделился с журналистами президент страны.