В Киеве монумент «Родина-мать» переименуют в «Украину-мать»

Монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украину-мать», сообщил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук в интервью «Украинскому радио» 29 июля.

«У нас состоялось заседание ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них — переименование монумента. <…> Если мы соберем все пазлы, то увидим картину совершенно новой жизни монумента, опирающейся на те факты, которые для меня являются определяющими: созданный на Украине, созданный усилиями украинских рабочих, инженеров, ученых. Он является уникальным памятником науки и техники», — сказал Савчук.

Он выразил надежду на то, что решение ученого совета музея будет утверждено министерством культуры и информационной политики накануне 24 августа, когда в стране отмечается День независимости.

Ранее, 26 июля, стало известно, что в столице Украины начался демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать». На месте советского герба, который располагается на щите скульптуры, местные власти планируют установить трезубец.

В тот же день сообщалось, что во Львовской области за сутки снесли три памятника советской эпохи.