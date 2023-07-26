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Во Львовской области за сутки снесли три памятника советской эпохи

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Фото: соцсети
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Во Львовской области Украины за сутки снесли три памятника советской эпохи. Об этом 26 июля сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

По данным канала, снесенные памятники находились в населенных пунктах Боянец, Горняк и Сокаль.

При этом селе Толстая Черкасской области убрали макет ордена «Победа» с мемориала, посвященного участникам Великой Отечественной войны (ВОВ), а на мемориальной плите обозначили датой начала войны 1939 год, когда началась Вторая мировая война, вместо 1941-го.

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Монументы массово сносят по всей стране

Ранее в этот день в сети появились видеозаписи работ по демонтажу герба СССР с монумента «Родина-мать» в Киеве. На месте советского герба, который располагается на щите скульптуры, власти украинской столицы планируют установить трезубец. Стоимость замены герба СССР на герб Украины составит 28 млн гривен (примерно 68,2 млн рублей), уточнило издание. Работы планируется завершить к 24 августа.

До этого, 25 июля, стало известно, что в населенных пунктах Погорцы и Сусолов Львовской области также снесли два памятника солдатам Красной армии. Их разрушили и по частям вывезли на спецтехнике.

За прошлую неделю во Львовской области убрали 23 аналогичных монумента.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году. Власти проводят политику декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов».

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