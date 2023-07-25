Во Львовской области демонтировали два памятника советским солдатам

Два памятника солдатам Красной армии демонтированы во Львовской области на западе Украины. Об этом 25 июля говорится в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

По данным его авторов, памятники снесли в населенных пунктах Погорцы и Сусолов. На опубликованных кадрах видно, что памятники разрушили и по частям вывезли на спецтехнике.

За прошлую неделю во Львовской области убрали 23 аналогичных монумента.

Памятники солдатам армии СССР демонтировали в населенных пунктах Броды, Ореховчик, Подкамень, Пониковица, Рудники, Семигинов, Скелевка, Суховоля и Язловчик.

Ранее, 17 июля, четыре памятника советским солдатам были демонтированы во Львовской области.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году. Власти проводят политику декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов».