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Во Львовской области демонтировали два памятника советским солдатам

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Два памятника солдатам Красной армии демонтированы во Львовской области на западе Украины. Об этом 25 июля говорится в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

По данным его авторов, памятники снесли в населенных пунктах Погорцы и Сусолов. На опубликованных кадрах видно, что памятники разрушили и по частям вывезли на спецтехнике.

За прошлую неделю во Львовской области убрали 23 аналогичных монумента.

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Памятники солдатам армии СССР демонтировали в населенных пунктах Броды, Ореховчик, Подкамень, Пониковица, Рудники, Семигинов, Скелевка, Суховоля и Язловчик.

Ранее, 17 июля, четыре памятника советским солдатам были демонтированы во Львовской области.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году. Власти проводят политику декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов».

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