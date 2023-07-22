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Девять памятников демонтировали за сутки во Львовской области

Во Львовской области за сутки демонтировали девять памятников советским солдатам
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Фото: t.me/DecolonizationUkraine
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За прошедшие сутки было демонтировано девять памятников советским солдатам во Львовской области на западе Украины. Об этом 21 июля сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

«Полетел еще один советский солдат», — говорится в одном из сообщений в Telegram-канале.

Остальные фотографии и сообщения были также опубликованы.

По информации авторов канала, памятники советским солдатам демонтировали в населенных пунктах Броды, Ореховчик, Подкамень, Пониковица, Рудники, Семигинов, Скелевка, Суховоля и Язловчик.

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Накануне было сообщение о демонтаже трех памятников в этом же регионе в населенных пунктах Криница, Солонское и Фусов. 19 июля были демонтированы пять памятников советским солдатам в населенных пунктах Великий Любень, Глиняны, Кутище, Михайлевичи и Паликоровы.

18 июля стало известно, что четыре памятника советским солдатам были демонтированы во Львовской области на западе Украины 17 июля.

Глава администрации Львовской области Максим Козицкий 16 июля заявил, что в селе Подорожном снесли советский памятник.

Днем ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в регионе демонтировали монумент советскому воину-освободителю, который был установлен в городе Винники. Он добавил, что памятник перенесут в один из музеев, расположенных во Львове.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году. Власти проводят политику декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов».

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