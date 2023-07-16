Во Львовской области снесли еще один советский памятник

В селе Подорожном Львовской области Украины снесли советский памятник. Об этом 16 июля сообщил в своем Telegram-канала глава администрации области Максим Козицкий.

«Еще один памятник советской поры демонтировали в Стрыйском районе, в селе Подорожном», — написал Козицкий, добавив, что завершить процесс декоммунизации в регионе планируют до конца года.

Днем ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в регионе демонтировали монумент советскому воину-освободителю, который был установлен в городе Винники. Он добавил, что памятник перенесут в один из музеев, расположенный во Львове.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году. Власти проводят политику декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов».