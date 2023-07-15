Во Львовской области демонтировали памятник советскому воину-освободителю

Во Львовской области Украины демонтировали монумент советскому воину-освободителю, который был установлен в городе Винники. Об этом 15 июля сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

В своем Telegram-канале он добавил, что памятник перенесут в один из музеев, расположенный во Львове.

Ранее, 29 июня, во Львовской области демонтировали еще два советских памятника.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году. Власти проводят политику декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов».

В последнее время эта тенденция усилилась: только в июне 2023 года в Киеве снесли памятник советской разведчице Зое Космодемьянской, демонтировали бюст космонавта Юрия Гагарина, а на западе Украины за день, 23 июня, сносу подверглись шесть памятников советским солдатам.