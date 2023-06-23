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В Киеве снесли памятник Зое Космодемьянской

Украинские СМИ: в Киеве снесли памятник Зое Космодемьянской
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Фото: commons.wikimedia.org
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В столице Украины Киеве снесли памятник советской разведчице Зое Космодемьянской. Об этом 23 июня сообщил украинский Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Авторы сообщения указали, что пришло время снести памятники писателям Александру Пушкину, Михаилу Булгакову, начальнику дивизии Красной армии времен Гражданской войны Николаю Щорсу и Герою Советского Союза генералу Михаилу Кирпоносу.

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Ранее, 20 июня, сообщалось, что в Киеве демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина.

До этого, 13 июня, президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что в России можно создать парк из памятников, которые сносит украинская власть. В частности, глава государства заявил о готовности забрать демонтированный в Одессе монумент Екатерине II.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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