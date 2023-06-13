Путин предложил создать в России «парк снесенных на Украине памятников»

В России можно создать парк из памятников, которые сносит украинская власть. Об этом заявил 13 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами.

Он предложил направлять в Россию памятники, которые сносит Украина. В частности, глава государства заявил о готовности забрать демонтированный в Одессе монумент Екатерине II.

«Вот они сносят памятники, мы могли бы парк создать из снесенных на Украине памятников. Вот это можно было бы сделать», — сказал он.

Президент предложил одному из блогеров отправить соответствующую российскую инициативу Киеву.

В конце мая в городе Белгород-Днестровский в Одесской области депутаты решили демонтировать памятник Герою СССР Зое Космодемьянской. Тогда же в селе Святиловка Полтавской области Украины демонтировали памятник борцам за советскую власть. Инициатором выступило полтавское отделение Института национальной памяти Украины.

В начале мая верховная рада Украины приняла законопроект, который упростит процесс сноса связанных с Российской империей и СССР памятников. Документ упростит их демонтаж и перенос памятников.

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