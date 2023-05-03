Верховная рада упростила снос связанных с историей России памятников
Верховная рада приняла законопроект, который упростит процесс сноса на Украине связанных с Российской империей и СССР памятников, сообщил 3 мая министр культуры Александр Ткаченко.
«Теперь есть законные основания для изъятия монументов <...> из госреестра недвижимых памятников Украины, которые являются символами российской имперской и советской тоталитарной политики», — написал он в Telegram-канале.
Данный законопроект упростит демонтаж и перенос памятников, добавил Ткаченко.
Наряду с этим с 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.
Снос памятников происходит практически во всех городах Украины.
В частности, в конце марта в Одессе демонтировали памятник основателю Российской социал-демократической рабочей партии Владимиру Ленину.
В феврале 23 улицы переименовали в Житомирской области. Дерусификации подверглись улицы космонавта Юрия Гагарина, композитора Петра Чайковского, советского летчика-испытателя Валерия Чкалова и ряд других.