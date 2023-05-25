В Одесской области решили снести памятник Зое Космодемьянской

В городе Белгород-Днестровский в Одесской области принято решение демонтировать памятник Герою СССР Зое Космодемьянской по решению исполнительного комитета местного совета. Об этом в четверг, 25 мая, сообщило издание «Новости Одессы».

Отмечается, что прошение о сносе монумента было направлено 5 мая участником организации «Декоммунизация» Вадимом Поздняковым.

Ранее в этот же день сообщалось, что в селе Святиловка Полтавской области Украины демонтировали памятник борцам за советскую власть. Инициатором сноса выступило полтавское отделение Института национальной памяти Украины.

Накануне стало известно, что в Закарпатской и Львовской областях было демонтировано пять памятников советским военнослужащим.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.