На Украине за сутки демонтировали пять памятников советским солдатам
За прошедшие сутки в Закарпатской и Львовской областях Украины были демонтированы пять памятников советским военнослужащим. Об этом сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина».
Две скульптурные композиции, посвященные солдатам Красной армии, ликвидировали в селах Верхняя Белка и Подберезцы под Львовом. Еще три памятника подверглись вмешательству в Закарпатье: с двух убрали изображения бойцов, один снесли полностью.
Ранее, 19 мая, стало известно, что в Самборском районе Львовской области демонтировали два памятника советским солдатам.
17 мая советник главы областной военной администрации (ОВА) региона Олег Радик заявил о сносе еще двух советских скульптур. Речь идет о памятнике герою СССР Алексею Лопатину в Червонограде и фигуре скорбящей женщины в селе Золотковичи.
На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.
Новая волна сноса и осквернений памятников на Украине и в некоторых странах Европы началась на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. В Москве, в свою очередь, назвали снос памятников советским воинам глумлением над историей.