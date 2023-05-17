Во Львовской области сообщили о сносе еще двух советских памятников

Во Львовской области Украины демонтировали еще два советских памятника. Об этом сообщил в среду, 17 мая, советник главы областной военной администрации (ОВА) Олег Радик.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), пояснив, что речь идет о памятнике советскому солдату Алексею Лопатину в городе Червонограде. По его словам, снос состоялся сегодня. Также он приложил видео, на котором запечатлен процесс демонтажа.

Кроме того, снесена фигура скорбящей женщины в селе Золотковичи Яворовского района Львовской области.

Накануне Радик опубликовал фотографии демонтажа монументов в селах Баличи, Поповичи и Великие Новоселки. На снимках изображены обломки обелисков и стоящий рядом трактор. По его словам, тогда под снос попали четыре памятника советским воинам.

Ранее, 12 мая, сообщалось о сносе памятника советскому солдату в селе Пникут Яворовского района Львовской области. В конце апреля в пресс-службе ОВА информировали, что четыре памятника демонтировали на территории Мостицкой территориальной общины.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Новая волна сноса и осквернений памятников на Украине и в некоторых странах Европы началась на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса.

В Москве, в свою очередь, назвали снос памятников советским воинам глумлением над историей.

Как заявил в сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам церемонии открытия восстановленного мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике (ДНР), в России никогда не смогут понять и принять стремление уничтожить то, что напоминает «о героизме и мужестве предков». Он подчеркнул, что для России всё это немыслимо.