Во Львовской области демонтировали еще четыре памятника советским воинам

Во Львовской области Украины демонтировали еще четыре памятника советским солдатам. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) советник главы областной военной администрации (ОВА) Олег Радик.

На своей странице в соцсети он опубликовал фотографии демонтажа монументов в селах Баличи, Поповичи и Великие Новоселки. На них изображены обломки обелисков и стоящий рядом трактор. Судя по кадрам, работы по демонтажу только начались.

Ранее, 12 мая, Радик сообщал о сносе памятника советскому солдату в селе Пникут Яворовского района Львовской области. За день до этого он рассказал, что в Мостисской общине того же района снесли фигуру скорбящей женщины.

В конце апреля в пресс-службе ОВА информировали, что четыре памятника демонтировали на территории Мостицкой территориальной общины. До этого, в марте, в регионе снесли шесть памятников советской эпохи, часть их них также была посвящена павшим воинам времен Великой Отечественной войны.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Новая волна сноса и осквернений памятников на Украине и в некоторых странах Европы началась на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса.