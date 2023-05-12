Еще один памятник советскому солдату снесли во Львовской области
В украинском селе Пникут Яворовского района Львовской области снесли памятник советскому солдату. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказал советник главы областной военной администрации (ОВА) Олег Радик.
На своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) он опубликовал кадры, на которых видно, как скульптуру демонтируют при помощи подъемного крана.
За день до этого Радик сообщил, что в Мостисской общине Яворовского района снесли фигуру скорбящей женщины.
Тогда же, 11 мая, стало известно, что памятник советскому солдату демонтировали в селе Ракошино Мукачевского района Закарпатской области.
22 апреля сообщалось, что жители села Лисичево Закарпатской области Украины отказались сносить памятник советским солдатам. Они указали, что монумент посвящен их погибшим односельчанам, а не абстрактному советскому солдату. По словам жителей, снос скульптуры обесценивает подвиг военных в годы Великой Отечественной войны и саму их жизнь.
С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.