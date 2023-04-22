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В Закарпатской области Украины отказались сносить памятник советским солдатам

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Фото: соцсети
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Жители села Лисичево Закарпатской области Украины отказались сносить памятник советским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Об этом сообщило в субботу, 22 апреля, украинское интернет-издание «Страна.ua».

«Жители единогласно высказались за сохранение (памятника. — Ред.). Они заявили, что памятник посвящен их погибшим односельчанам, а не абстрактному советскому солдату», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

По их словам, снос памятника обесценивает их подвиг в годы ВОВ и саму их жизнь.

«Демонтируя памятник воинам-освободителям, мы обесцениваем не только их роль в борьбе против фашизма, но и саму их жизнь», — говорится в заявлении жителей к активисту-декоммунизатору Вадиму Позднякову, требующему снести монумент.

«Я против сноса любых памятников, в том числе Ленину»
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Политика декоммунизации проводится на Украине с 2015 года после принятия закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

К началу 2022 года на Украине снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. За прошлый год в стране снесли 28 памятников Александру Пушкину, девять — Максиму Горькому, переименовали 7,6 тыс. населенных пунктов, связанных с СССР и Россией.

Тем не менее в некоторых населенных пунктах жители или власти выступают против сноса памятников и переименования улиц, связанных с Россией или СССР.

Так, в конце февраля власти города Каменского Днепропетровской области Украины, где родился генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, заявили, что отказываются от сноса памятника, установленного в его честь. Власти сослались на сложную обстановку в стране и заявляют, что вопрос о сносе бюста Брежнева будет рассмотрен после разрешения конфликта на Украине.

До этого, в конце октября 2022 года, власти Харьковской области отказались демонтировать памятник русскому поэту Александру Пушкину. Отмечалось, что бюст Пушкина внесен в государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник монументального искусства национального значения. При этом директор департамента Эдуард Павленко подчеркнул, что снести или просто перенести бюст — не в его компетенции.

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