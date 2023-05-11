Два советских памятника снесли на Западной Украине

Два памятника, связанных с советской историей, снесли в четверг, 11 мая, во Львовской и Закарпатской областях Украины.

Как сообщает информационный портал Mukachevo.Net в Telegram-канале, власти села Ракошино Мукачевского района Закарпатской области демонтировали памятник советскому солдату. Отмечается, что в селе Великие Лучки планируют снести такую же скульптуру.

Советник главы Львовской областной военной администрации Олег Радик на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) написал, что в Мостиской общине Яворовского района демонтировали фигуру скорбящей женщины. Ее убрали при помощи подъемного крана.

Ранее, 22 апреля, сообщалось, что жители села Лисичево Закарпатской области Украины отказались сносить памятник советским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Они указали, что памятник посвящен их погибшим односельчанам, а не абстрактному советскому солдату. По словам жителей, снос памятника обесценивает их подвиг в годы ВОВ и саму их жизнь.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.