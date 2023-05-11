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Два советских памятника снесли на Западной Украине

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Фото: соцсети
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Два памятника, связанных с советской историей, снесли в четверг, 11 мая, во Львовской и Закарпатской областях Украины.

Как сообщает информационный портал Mukachevo.Net в Telegram-канале, власти села Ракошино Мукачевского района Закарпатской области демонтировали памятник советскому солдату. Отмечается, что в селе Великие Лучки планируют снести такую же скульптуру.

Советник главы Львовской областной военной администрации Олег Радик на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) написал, что в Мостиской общине Яворовского района демонтировали фигуру скорбящей женщины. Ее убрали при помощи подъемного крана.

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Ранее, 22 апреля, сообщалось, что жители села Лисичево Закарпатской области Украины отказались сносить памятник советским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Они указали, что памятник посвящен их погибшим односельчанам, а не абстрактному советскому солдату. По словам жителей, снос памятника обесценивает их подвиг в годы ВОВ и саму их жизнь.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

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