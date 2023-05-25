В Полтавской области демонтировали памятник борцам за советскую власть
В селе Святиловка Полтавской области Украины демонтировали памятник борцам за советскую власть. Об этом 25 мая сообщается в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».
Отмечается, что от монумента остался только постамент.
Инициатором сноса выступило полтавское отделение Института национальной памяти Украины.
Накануне стало известно, что в Закарпатской и Львовской областях Украины было демонтировано пять памятников советским военнослужащим.
В Самборском районе Львовской области 19 мая демонтировали два памятника советским солдатам.
17 мая советник главы областной военной администрации (ОВА) региона Олег Радик заявил о сносе еще двух советских скульптур. Речь идет о памятнике Герою СССР Алексею Лопатину в Червонограде и фигуре скорбящей женщины в селе Золотковичи.
На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.