В Львовской области демонтировали второй за день памятник советским солдатам

Второй за день памятник советским солдатам демонтировали в Самборском районе Львовской области Украины. Об этом 19 мая сообщил главы областной военной администрации (ОВА) региона Олег Радик на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Речь идет о мемориале в селе Бисковичи, его снесли с помощью подъемного крана.

Ранее похожий памятник демонтировали в селе Пьяновичи того же района.

Накануне, 17 мая, Радик сообщил, что в Львовской области демонтировали еще два советских памятника. Речь идет о о памятнике советскому солдату Алексею Лопатину в Червонограде и фигуре скорбящей женщины в селе Золотковичи.

Ранее, 12 мая, сообщалось о сносе памятника советскому солдату в селе Пникут Яворовского района Львовской области.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Новая волна сноса и осквернений памятников на Украине и в некоторых странах Европы началась на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса.