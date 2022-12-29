В Одессе приступили к сносу памятника Екатерине II

В Одессе приступили к демонтажу памятника российской императрице, основательнице города Екатерине II. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщило издание «Страна.ua».

Помимо российской императрицы, в скульптурную композицию входят и другие основатели города: Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов.

24 ноября одесский городской совет принял решение о сносе памятника Екатерине II. Позднее стало известно, что монумент планируется отправить на временное хранение на склад коммунального предприятия, которое занимается местными кладбищами.

6 ноября стало известно о начале подготовительных работ по демонтажу памятника. Вокруг него появилось ограждение в виде деревянного забора. Отмечалось, что это было сделано из-за многочисленных нападений на монумент и актов вандализма. Так, например, 2 ноября неизвестные надели на памятник мешок красного цвета, а на руку намотали веревку с петлей.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский направил в Одесский городской совет петиции о сносе памятника Екатерине II. В одной из них говорится о сносе монумента российской императрице, в другой предлагается заменить его на статую порноактера Билли Херрингтона.

Памятник российской императрице был воздвигнут в 1900 году по проекту одесского архитектора Юрия Мелетьевича Дмитренко, в 1920 году демонтирован и восстановлен в 2007 году.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.