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Вандалы превратили памятник Екатерине II в Одессе в виселицу

На памятник Екатерине II в Одессе надели мешок и привесили петлю
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Фото: commons.wikimedia.org
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В Одессе неизвестные злоумышленники надели мешок красного цвета на памятник российской императрице Екатерине II, а на руку намотали веревку с петлей. Снимки памятника, подвергшегося акту вандализма, распространились 2 ноября в Сети.

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Кроме того, красной жидкостью облит и постамент под памятником основательнице города.

Это далеко не первый акт вандализма в отношении памятника.

30 октября неизвестные нанесли на монумент оскорбительные надписи с призывом к мэру города Геннадию Труханову. Они потребовали сноса статуи.

В конце октября памятники городов-героев России на одесской Аллее Славы закрыли черными полиэтиленовыми пакетами. Открытыми оставили все мемориалы, кроме российских городов.

В сентябре депутаты горсовета Одессы не смогли принять решение о сносе памятника российской императрице Екатерине II. Мнение депутатов в результате голосования по этому вопросу разделилось почти поровну.

В начале августа украинский президент Владимир Зеленский направил в Одесский городской совет петиции о сносе памятника Екатерине II. В одной из них говорится о сносе монумента российской императрице, в другой предлагалось заменить на статую порноактера Билли Херрингтона.

30 августа Одесская областная военная администрация официально уведомила горсовет Одессы, что памятники Екатерине II и Александру Суворову в городе не имеют статуса объектов культурного наследия и для их демонтажа разрешений не требуется.

Памятник был воздвигнут в 1900 году по проекту одесского архитектора Юрия Мелетьевича Дмитренко. В 1920 году демонтирован и восстановлен в 2007 году.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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