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Памятники российских городов-героев РФ в Одессе закрыли черными пакетами

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Фото: соцсети
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Памятники городов-героев России на одесской Аллее Славы закрыли черными полиэтиленовыми пакетами. Видео появилось в Telegram-канале местного издания «Думская.нет».

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На кадрах видно, что все мемориалы, кроме российских городов-героев, открыты.

В начале августа украинский президент Владимир Зеленский направил в Одесский городской совет петиции о сносе памятника Екатерине II. В одной из них говорится о сносе монумента российской императрице, в другой предлагается его заменить на статую порноактера Билли Херрингтона.

Позднее, 28 сентября, стало известно, что депутаты горсовета Одессы не смогли принять решение о сносе памятника российской императрице Екатерине II.

17 сентября в городе Арциз Одесской области демонтировали памятник Карлу Марксу, который располагался перед зданием городского совета. Уточняется, что после демонтажа памятник перенесли в музей. Сносу подвергнется и памятник Марксу в селе Холмское.

Ранее, 25 августа, стало известно о предложении замглавы Одессы Павла Вугельмана дерусифицировать более 200 улиц города. По его словам, существует интерактивная карта Украины, на которой отмечены все улицы, подлежащие переименованию.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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