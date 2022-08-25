Политолог оценил планы по переименованию улиц Одессы

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин прокомментировал в четверг, 25 августа, заявление замглавы Одессы Павла Вугельмана о решении дерусифицировать более 200 улиц города.

По мнению Бредихина, это очередное «неадекватное» заявление. Он подчеркнул, что происходит не дерусификация, а «тотальное разбазаривание исторической памяти» Украины.

«Это очень опасно именно для сохранения лица города. После переименования город как таковой не сохранится, это будет уже не Одесса. Очень прискорбное решение... Оно вызовет бурю негодования общественности», — заключил он в беседе с RT.

Ранее в этот день Вугельман заявил о решении дерусифицировать более 200 улиц города, переименовав их в честь известных композиторов или городов-побратимов.

По его словам, существует интерактивная карта Украины, на которой отмечены все улицы, подлежащие переименованию.

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Одесский городской совет петиции о сносе памятника Екатерине II. Ответ на обращения граждан был составлен 1 августа.

Глава государства рассмотрел две петиции, которые набрали больше 25 тыс. подписей от граждан Украины. В одной из них говорится о сносе монумента российской императрице, в другой выдвигалось предложение о его замене на статую порноактера Билли Херрингтона.

В обоих случаях Зеленский переадресовал обращения в Одесский городской совет.

Зеленский также отметил «важность защиты национальных интересов, проработку вопросов очистки общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы».

23 августа историко-топонимическая комиссия Одессы вновь не смогла принять решение по вопросу сноса установленного в центре города памятника российской императрице Екатерине II, сообщает телеканал «360».